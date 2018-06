Mogadischu (AFP) In einem beliebten Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat sich am Mittwoch ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Nach Angaben von Polizei und Augenzeugen fuhr der Attentäter mit seinem mit Sprengstoff präparierten Fahrzeug in das Restaurant. Eine Opferzahl wurde zunächst nicht genannt. Ein Augenzeuge sprach von mehreren Leichen.

