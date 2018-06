Istanbul (AFP) Ein UN-Richter ist in der Türkei zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Aydin Sefa Akay wurde am Mittwoch von einem Gericht in Ankara der Mitgliedschaft in der verbotenen Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen schuldig befunden, wie türkische Medien berichteten. Das Gericht setzte ihn aber bis zur Bestätigung des Urteils durch das oberste türkische Berufungsgericht auf freien Fuß.

