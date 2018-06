Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat Nachbesserungen beim von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angestoßenen Investitionsfonds gefordert. Gelder aus dem Fonds müssten verstärkt in den ärmeren Regionen der EU eingesetzt werden, verlangte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Auch müsse mehr Geld in soziale Infrastrukturen, Gesundheit und Erziehung fließen.

