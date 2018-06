Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat den Weg für Ermittlungen gegen die Chefin der französischen rechtspopulistischen Partei Front National (FN) wegen Verleumdung eines Bürgermeisters freigemacht. Die EU-Volksvertretung gab am Donnerstag in Straßburg einem entsprechenden Antrag der französischen Justiz statt. Der Bürgermeister der Mittelmeerstadt Nizza, Christian Estrosi, klagte gegen die 48-Jährige, nachdem diese ihm 2015 in einem Fernsehinterview vorgeworfen hatte, Islamisten in Frankreich finanziell zu unterstützen.

