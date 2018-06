Köln (SID) - Der frühere Champion Martin Kaymer geht nur als krasser Außenseiter in die 117. US Open der Profigolfer in Erin im US-Bundesstaat Wisconsin. Der 32-Jährige aus Mettmann wird beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 910 für 10 geführt.

Favorit ist sein Flightpartner Dustin Johnson (USA). Bei einem erneuten Triumph des Titelverteidigers zahlt bwin das Achtfache des Einsatzes aus. Dahinter folgt der Nordire Rory McIlroy mit der Quote 130:10. Der zweite Deutsche im Feld, der Münchner Stephan Jäger, hat eine Quote von 3010:10.