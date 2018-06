New York (dpa) - US-Golfstar Dustin Johnson (32) ist zum zweiten Mal Vater geworden. "Was für ein tolles Jahr das war", schrieb Johnson am Mittwoch (Ortszeit) auf seinem Instagram-Account. "So viele tolle Dinge sind passiert, vor allem die Geburt unseres zweiten Sohns."

Dazu postete der Weltranglistenerste ein Foto, das ihn mit dem Pokal der US Open zeigt, die er im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Johnsons Partnerin Paulina Gretzky verriet ebenfalls auf Instagram den Namen des kleinen Jungen: River Jones. Dazu postete sie ein Familienfoto, auf dem auch der ältere Sohn Tatum zu sehen ist.

Instagram-Post Johnson

Instagram-Post Gretzky