Berlin (SID) - Der Spartensender Eurosport baut sein Engagement im Radsport aus und wird die Tour de France künftig in voller Länge übertragen. Der bestehende Vertrag für die nächsten drei Auflagen wurde erweitert. Beginnend mit der am 1. Juli in Düsseldorf startenden 104. Ausgabe zeigt Eurosport künftig jede Minute des wichtigsten Radrennens der Welt live.

Der Sender steigert seine Live-Berichterstattung nach eigenen Angaben damit jährlich um bis zu 25 Stunden.