Köln (SID) - Christoph Harting gegen Robert Harting, kleiner Bruder gegen großen Bruder, Olympiasieger gegen Olympiasieger: Beim Diamond-League-Meeting in Oslo steigen die beiden deutschen Diskus-Riesen am Abend erstmals seit den Spielen in Rio wieder zum direkten Duell in den Ring.

Beim Tennisturnier in Stuttgart stehen am Donnerstag die restlichen Achtelfinals an. Der deutsche Qualifikant Peter Gojowczyk bekommt es mit dem Franzosen Benoit Paire zu tun. Der an Nummer drei gesetzte Tscheche Tomas Berdych spielt gegen den Australier Bernard Tomic.

Am ersten Tag der 129. deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin greift Weltmeister Marco Koch über 100 Meter Brust ins Geschehen ein. Bei der DM werden die Tickets für die Weltmeisterschaften in Budapest Ende Juli vergeben. Nach seinem enttäuschenden siebten Platz bei Olympia in Rio war Koch wegen seines Gewichts mit relativ unvorteilhaften Bildern in die Schlagzeilen geraten.