Ankara (AFP) In der Türkei sind 23 Soldaten wegen ihrer Beteiligung am versuchten Militärputsch vom 15. Juli 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Angeklagten wurden von einem Gericht in Ankara am Donnerstag des "Versuchs zum Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung" und der "Freiheitsberaubung" schuldig befunden, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Zwei Soldaten wurden freigesprochen.

