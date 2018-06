London (AFP) Das britische Unterhaus soll zwei Tage später als geplant am kommenden Mittwoch feierlich eröffnet werden. Das teilte die Tory-Politikerin Andrea Leadsom am Donnerstag in London mit. Die Sitzung hatte ursprünglich am kommenden Montag stattfinden sollen, war aber wegen der anhaltenden Gespräche über eine Regierungsbildung verschoben worden. Bei der feierlichen Parlamentseröffnung liest Königin Elizabeth II. die Regierungserklärung von Premierministerin Theresa May vor.

