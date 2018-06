London (AFP) Bei einem Zwischenfall auf einem britischen Truppenübungsplatz sind zwei britische Soldaten getötet worden. Drei weitere Armeeangehörige seien bei dem Vorfall in Castlemartin Ranges im Südwesten von Wales am Mittwochnachmittag verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

