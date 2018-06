Berlin (AFP) Helmut Kohl ist tot. Das gab die CDU-Bundeszentrale am Freitagabend über den Internetdienst Twitter bekannt. Die "Bild"-Zeitung berichtete auf ihrer Internetseite, der Altkanzler sei am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren gestorben. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.