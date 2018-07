Hamburg (AFP) Die EU-Kommission hat nach den EU-Beihilfevorschriften die Schaffung des staatlichen Atomfonds in Deutschland genehmigt. Die Kommission sei zu dem Ergebnis gelangt, dass die staatliche Unterstützung in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Ziel stehe, hieß es in einer Erklärung der Kommission vom Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.