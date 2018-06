Berlin (AFP) Ungeachtet derzeit schwacher Umfragewerte setzt Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt darauf, dass die Grünen bei der Bundestagswahl am 24. September drittstärkste Kraft werden. "Wir sind heute stabil, aber da geht noch mehr", zeigte sich Göring-Eckardt am Freitag im Magazin "Spiegel" zuversichtlich. "Da muss der Parteitag am Wochenende die Wende bringen", fügte sie mit Blick auf den am Nachmittag beginnenden Kongress in Berlin hinzu.

