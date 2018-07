Berlin (AFP) Die Grünen plädieren für ein Ende der industriellen Massentierhaltung in den kommenden 20 Jahren. Die Delegierten des Berliner Parteitages billigten am Freitagabend eine Passage für das Programm zur Bundestagswahl, in dem ein "Pakt für faire Tierhaltung" vorgeschlagen wird. Dieser solle es ermöglichen, dass sich eine artgerechte Tierhaltung auch wirtschaftlich rechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.