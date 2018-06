Marburg (AFP) Bei der Verfolgung seines verlorengegangenen Smartphones hat ein junger Mann aus dem nordrhein-westfälischen Marienheide mehr als 110 Kilometer bis ins hessische Biedenkopf zurückgelegt. Er ortete das Gerät per App und vollzog dessen Bewegung dann über längere Zeit per Auto nach, wie die Polizei am Freitag in Marburg erklärte.

