Wiesbaden (AFP) Das Preisniveau für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen in Deutschland liegt etwas über dem EU-Durchschnitt - in vielen unserer Nachbarländer ist es aber deutlich höher als bei uns. Am teuersten innerhalb der EU ist es in Dänemark, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Auch in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich und Österreich liegt das Preisniveau über dem Deutschlands, wie Zahlen der Europäischen Statistikbehörde (Eurostat) zeigen. Günstige Nachbarländer für die Deutschen sind Polen und Tschechien.

