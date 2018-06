Brüssel (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Regierung in London vor den am Montag beginnenden Brexit-Verhandlungen vor einem Spiel auf Zeit gewarnt. Steinmeier sagte am Freitag nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel: "Ich hoffe, dass in Großbritannien jetzt bewusst ist, dass man zu Ergebnissen kommen muss, dass nicht auf Verzögerungen gesetzt wird." Gemeinsames Ziel müssten "substanzielle Verhandlungen" sein.

