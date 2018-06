Berlin (AFP) Unbekannte haben im Osten Berlins ein unbewohntes Flüchtlingsheim attackiert. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Freitag mitteilte, wurden an dem noch im Bau befindlichen Gebäude im Stadtteil Marzahn fünf Fenster beschädigt. Demnach informierten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Beamten am Vormittag über die Schäden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.