Brüssel (AFP) Zur Unterstützung von Polizei und Justiz im Irak prüft die EU, erstmals seit 2013 wieder eine Mission in das Krisenland zu entsenden. Nach einem der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorliegenden Beschlussentwurf für das Treffen der EU-Außenminister am Montag gibt es eine entsprechende Anfrage der irakischen Regierung. Begründet wird der Einsatz auch mit der Notwendigkeit, Sicherheitsstrukturen in von der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) befreiten Gebieten wieder aufzubauen.

