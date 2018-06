Berlin (dpa) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert mehr Schutz für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes vor gewalttätigen Übergriffen. Die Vorgesetzten dürften das Problem nicht weiter tabuisieren, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Was gegen Gewalt gegen Beschäftigte getan werden kann, ist Thema einer DGB-Tagung mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas heute in Berlin. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden vergangenes Jahr rund 71 800 Polizeivollzugsbeamte Opfer von Gewaltdelikten.

