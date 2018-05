Miami (dpa) - US-Präsident Donald Trump will mit der Kuba-Politik seines Vorgängers Barack Obama brechen und eine härtere Linie gegenüber Havanna verfolgen. Er brachte Einschränkungen bei den Reisebestimmungen für US-Bürger auf den Weg sowie ein Verbot von Zahlungen an Kubas Militär. In einer Rede in Miami kritisierte Trump Obamas Annäherungskurs scharf. Die Vereinbarung bringe Gewalt und Instabilität in die Region. Sie bringe den USA keine Vorteile und helfe auch der kubanischen Bevölkerung nicht.

