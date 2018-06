Luhmühlen (SID) - Bettina Hoy ist beim internationalen Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen nach zwei Tagen die bestimmende Reiterin. Die ehemalige Europameisterin verteidigte bei der deutschen Meisterschaft ihre Führung am zweiten Dressurtag erfolgreich und übernahm in der internationalen Vier-Sterne-Prüfung die Führung.

Auf Seigneur Medicott liegt die 54-Jährige aus Rheine in der DM-Wertung vor Ingrid Klimke (Münster), die mit ihren beiden Pferden Hale Bob und Weisse Düne die Plätze zwei und drei belegt.

Die in diesem Jahr hochklassig besetzte DM ist als Drei-Sterne-Prüfung ausgeschrieben. Parallel dazu findet eine internationale Vier-Sterne-Prüfung statt, bei der Hoy mit Designer am zweiten Tag die Spitze vor Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot übernahm. Michael Jung (Horb) sowie seine Olympia-Teamkollegen Klimke und Sandra Auffarth (Ganderkesee) starten nur bei der DM.

Am Samstag folgt in beiden Prüfungen der Geländeritt, am Sonntag das abschließende Springen.