Stuttgart (SID) - Teilzeit-Profi Tommy Haas (Hamburg) hat beim Tennisturnier in Stuttgart den nächsten Coup verpasst und ist im Viertelfinale ausgeschieden. Nach seinem Überraschungssieg gegen den topgesetzten Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) verlor der 39-Jährige in der Runde der letzten Acht gegen Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 6) 4:6, 4:6. Dieser trifft in der Vorschlussrunde auf den Spanier Feliciano Lopez, der Tomas Berdych (Tschechien/Nr.3) überraschend 7:6, 6:4 geschlagen hatte.

Für den Weltranglisten-302. Haas, der zum Saisonende seine aktive Karriere beendet, war es der erste Viertelfinal-Auftritt auf der ATP-Tour seit Mai 2014 in Rom. Zuvor hatte der Wahl-Amerikaner in Stuttgart Grand-Slam-Rekordsieger Federer bei dessen Rückkehr nach zweimonatiger Ruhepause im Achtelfinale bezwungen.

Der 29-jährige Zverev dagegen setzt seine bislang gute Saison fort. Die Nummer 31 der Welt hatte nach ihrem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open im Januar beim Sandplatzturnier im Mai in Genf das insgesamt zweite ATP-Finale erreicht und war dort dem dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka unterlegen.

Zverev ist nun der letzte Deutsche im Turnier, da auch Vorjahresfinalist Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gegen den an Nummer vier gesetzten Franzosen Lucas Pouille 4:6, 6:2, 3:6 verlor. Pouille bekommt es in der Vorschlussrunde nun mit seinem Landsmann Benoit Paire zu tun. Er schlug den früheren Wimbledon-Halbfinalisten Jerzy Janowicz aus Polen 6:1, 7:6 (7:4).