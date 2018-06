Berlin (AFP) Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hat den Parteien der großen Koalition Versagen beim Klimaschutz vorgeworfen. In der zwölfjährigen Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei es zu einer Blockade bei den Erneuerbaren Energien und dem Kohleausstieg gekommen, sagte Göring-Eckardt am Samstag auf dem Grünen-Parteitag in Berlin. "Mit dieser Blockade muss jetzt Schluss sein", fügte sie hinzu. "Frau Merkel, Sie sind keine Klimakanzlerin."

