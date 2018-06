Teheran (AFP) Die saudiarabische Küstenwache hat am Samstag einen iranischen Fischer getötet, dessen Boot in saudiarabische Gewässer eingedrungen sein soll. Zwei Fischerboote seien im Persischen Golf vom Kurs abgekommen und nach Angaben der saudiarabischen Küstenwache in die Hoheitsgewässer Riads gefahren, erklärte der Leiter zuständige Abteilungsleiter im iranischen Innenministerium, Madschid Aghababje am Samstag. Doch selbst in diesem Fall wäre die Küstenwache "nicht befugt gewesen, das Feuer zu eröffnen". Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.