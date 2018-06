Genf (AFP) Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura hat für den 10. Juli neue Syrien-Verhandlungen in Genf angekündigt. Die Delegationen sollten am Vortag anreisen, um am 10. Juli mit der siebten Runde der Syrien-Gespräche zu beginnen, teilte de Mistura am Samstag mit. Weitere Verhandlungsrunden seien bereits für die Monate August und September geplant.

