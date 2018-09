Washington (AFP) Die Wahl ins Amt des US-Präsidenten zahlt sich für Donald Trump aus. Dies geht aus Regierungsdokumenten hervor, die am Freitag in Washington veröffentlicht wurden. Demnach stiegen vor allem die Einnahmen aus dem Privatclub Mar-a-Lago in Florida, in dem sich Trump auch nach dem Amtsantritt am 20. Januar wiederholt aufhielt. Der Privatclub brachte Trump in dem Steuerjahr, das Mitte April 2017 endete, rund 37 Millionen Dollar (gut 33 Millionen Euro) ein, sieben Millionen Dollar mehr als im vorangehenden Steuerjahr.

