Washington (AFP) Der bei einem Schusswaffenangriff auf ein Baseballteam aus republikanischen Kongressmitgliedern schwer verletzte US-Abgeordnete Steve Scalise schwebt nach Krankenhausangaben weiter in Lebensgefahr, sein Zustand hat sich jedoch verbessert. Die inneren Blutungen des 51-Jährigen seien unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Chirurg Jack Sava vom MedStar-Krankenhaus in Washington am Freitag. Er sei "viel optimistischer als vor zwei oder drei Tagen".

