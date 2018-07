Berlin (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich angesichts des verheerenden Waldbrandes in Portugal "tief bestürzt" geäußert und der portugiesischen Regierung Hilfe aus Deutschland angeboten. "Es sind erschütternde Bilder von eingekesselten Dörfern und Menschen, die dem Inferno auf der Flucht in ihren Autos zum Opfer gefallen sind", teilte Gabriel am Sonntag in Berlin mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.