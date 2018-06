Würzburg (SID) - Die Würzburger Kickers haben am Sonntag ihre zwölfte Neuverpflichtung für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga perfekt gemacht. Der Zweitliga-Absteiger nahm Abwehrspieler Maximilian Ahlschwede von Ligarivale Hansa Rostock unter Vertrag. Der 27-Jähre erhält bei den Unterfranken einen Zweijahresvertrag.

Am Samstag hatte Würzburg in Defensivspieler Jannis Nikolaou (Rot-Weiß Erfurt) und Mittelfeldspieler Florian Kohls (Hertha BSC) bereits zwei neue Akteure präsentiert. Nach dem Abstieg in Liga drei hatte Würzburg sich von zehn Spielern getrennt.