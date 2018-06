Bogotá (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf ein Einkaufszentrum in Kolumbien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens elf weitere wurden am Samstag bei dem Anschlag in der Hauptstadt Bogotá verletzt, wie Bürgermeister Enrique Peñalosa mitteilte. Bei dem Todesopfer handele es sich um eine Französin.

