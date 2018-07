Köln (SID) - Zum Auftakt der EM in Polen wartet auf die deutschen U21-Fußballer eine knifflige Aufgabe. Im ersten Gruppenspiel ab 18.00 Uhr in Tychy heißt der Gegner Tschechien. Die Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz braucht einen Sieg, um Rechenspiele zu vermeiden. Bei der Endrunde mit zwölf Teams erreichen nur die drei Gruppensieger sowie der beste Zweite das Halbfinale.

Beim Confed Cup in Russland greift Europameister Portugal in der Gruppe A ins Geschehen ein. Auftakthürde für das Team um Superstar Cristiano Ronaldo ist ab 17.00 Uhr in Kasan CONCACAF-Cup-Sieger Mexiko. In der Gruppe B trifft in Moskau ab 20.00 Uhr Afrikameister Kamerun auf Copa-America-Champion Chile mit Bayern-Star Arturo Vidal.

Mit dem Ticket für die EM 2018 in der Tasche nutzt Handball-Bundestrainer Christian Prokop das abschließende Qualifikationsspiel gegen die Schweiz für Experimente. Die letzten 60 Minuten Handball vor der Sommerpause beginnen um 15.00 Uhr in Bremen .

Am Schlusstag der Schwimm-DM in Berlin ist unter anderem Weltmeister Marco Koch auf seiner Paradestrecke über 200 m Brust gefordert. Die Vorläufe beginnen um 9.00 Uhr, die Finalläufe stehen ab 15.00 Uhr auf dem Programm.