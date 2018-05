Paris (AFP) Bei der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine historisch niedrige Beteiligung ab. Bis Sonntagnachmittag um 17.00 Uhr gaben rund 35,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Innenministerium in Paris mitteilte. Das waren gut fünf Prozentpunkte weniger als in der ersten Runde vor einer Woche zur gleichen Uhrzeit und sogar elf Prozentpunkte weniger als bei der zweiten Runde der Parlamentswahl vor fünf Jahren.

