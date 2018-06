Lissabon (AFP) Bei einem Waldbrand sind in Portugal mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 20 weitere wurden nach Regierungsangaben am Samstag durch den Brand in der Region Leiria im Zentrum des Landes verletzt. Die meisten Opfer starben demnach in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt.

