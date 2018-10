München (AFP) Der Ferienbeginn in fünf Bundesländern wird nach Einschätzung des Automobilclubs ADAC am kommenden Wochenende zu größeren Beeinträchtigungen führen. Zwar seien noch keine Megastaus mit stundenlangem Stillstand zu erwarten, im Norden und Osten Deutschlands dürfte es aber eng werden, teilte der ADAC am Montag in München mit. So erwartet der Club besonders auf den Fernstraßen zur Nord- und zur Ostsee Behinderungen.

