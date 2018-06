Berlin (AFP) Vor dem Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens hat der CDU-Europapolitiker Elmar Brok die Regierung in London vor einem harten Brexit gewarnt. Wenn bei den Verhandlungen kein Ergebnis erzielt werde, sei Großbritannien "am 29. März 2019 draußen" und in den Handelsbeziehungen nur noch ein "Drittstaat" nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO, sagte der Brexit-Beauftragte der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament am Montag im ZFD-"Morgenmagazin".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.