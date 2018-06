Hamburg (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Kritiker des G20-Gipfels in Hamburg zu friedlichen Protesten aufgerufen. "Ich weiß, dass ein G20-Gipfel oder die politische Agenda eines solchen Gipfels auch Kritiker hat", sagte Merkel am Montag in Hamburg. "Das ist aus demokratischer Sicht, das will ich ausdrücklich sagen, auch gut so."

