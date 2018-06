München (AFP) Die EU-Kommission will einem Medienbericht zufolge Rechtsanwälte, Banker und Wirtschaftsprüfer dazu verpflichten, sich am Kampf gegen Steuerflucht umfassend zu beteiligen. Sie sollen demnach den Finanzbehörden "potenziell aggressive" Steuergeschäfte melden, wie aus einem Gesetzesentwurf hervorgehe, den die Brüsseler Behörde laut "Süddeutscher Zeitung" (Montagsausgabe) am kommenden Mittwoch präsentieren will. Der Vorschlag sei eine Reaktion auf die sogenannten Panama Papers.

