Paris (AFP) Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu der mutmaßlichen Attacke auf ein Polizeifahrzeug auf dem Prachtboulevard Champs-Elysées eingeleitet. Das teilte die Behörde am Montag in der französischen Hauptstadt mit. Zuvor war ein laut informierten Kreisen bewaffneter Mann mit seinem Auto in ein Polizeifahrzeug gefahren. Die Ermittler gehen von einem Angriff und nicht von einem Unfall aus.

