Sydney (AFP) Australien hat wegen der Drohungen Russlands nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets durch die USA seinen Einsatz in dem Bürgerkriegsland ausgesetzt. "Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Kampfeinsätze der australischen Luftwaffe in Syrien vorübergehend eingestellt", teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

