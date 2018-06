Dhaka (AFP) In Bangladesch sind durch Blitzeinschläge binnen 48 Stunden 22 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien ein Paar und dessen kleine Tochter, die beim Arbeiten auf einer Erdnussfarm vom Blitz erschlagen wurden, wie der Leiter der Katastrophenschutzbehörde des Landes, Reaz Ahmed, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Gewitter am Sonntag und Montag seien von heftigen Stürmen begleitet gewesen.

