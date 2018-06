Berlin (AFP) Die letzten Beschlüsse der internationalen Geldgeber zu Griechenland sollen nicht Thema im Plenum des Bundestages werden. Da es sich dabei nicht um eine wesentliche Änderung des Hilfsprogramms handele, sei eine Befassung im Haushaltsausschuss des Bundestags ausreichend, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Dienstag in Berlin. In dem Punkt seien sich die Koalitionsfraktionen, das Bundesfinanzministerium und Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) einig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.