München (AFP) Infektionen im Babyalter erhöhen Forschern zufolge das Risiko für eine spätere Glutenunverträglichkeit. Vor allem wiederholte Magen-Darm-Erkrankungen im ersten Lebensjahr können das Risiko für eine Zöliakie fördern, wie das Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum München am Dienstag mitteilte. Menschen mit Zöliakie vertragen das Klebereiweiß Gluten nicht, das in den meisten Getreidesorten wie Weizen, Dinkel und Roggen vorkommt. Sie müssen daher bestimmte Lebensmittel meiden.

