Heidelberg (AFP) Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Baden-Württemberg soll ein 44-jähriger Polizist mit seiner Dienstwaffe erst seinen 50 Jahre alten Bruder und danach sich selbst getötet haben. Als Motiv kämen Streitigkeiten in der Familie in Betracht, erklärten die Polizei Mannheim und die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag. Die Tat ereignete sich demnach bereits am Montagnachmittag auf dem Parkplatz vor einem Campingplatz.

