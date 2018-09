Berlin (AFP) Trotz heftiger Kritik an dem Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gegen Hass im Internet will die Union weiterhin einen Kompromiss mit dem Koalitionspartner erzielen. "Facebook und andere sollten nicht zu früh jubilieren, dass wir das nicht mehr hinbekommen", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Dienstag in Berlin. "Es ist der feste Wille, dass wir das umsetzen."

