Luxemburg (AFP) Einen Tag nach dem Start der Brexit-Verhandlungen hat Großbritannien seinen Widerstand gegen den mehrjährigen EU-Haushalt aufgegeben. Der EU-Rat verabschiedete am Dienstag in Luxemburg eine überarbeitete Version des Budgetplans für die Zeit von 2014 bis 2020. Die britische Regierung hatte zunächst eine Zustimmung mit Blick auf die Zeit bis zu den Unterhauswahlen am 8. Juni verweigert. Am Dienstag enthielt sich das Land dann bei der Abstimmung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.