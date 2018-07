Sassuolo (SID) - Cristian Bucchi ist der neue Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten Sassuolo Calcio. Der 40-Jährige, der in der letzten Saison den Zweitligisten Perugia Calcio trainiert hatte, ersetzt Eusebio Di Francesco, der vergangene Woche zu AS Rom, dem Klub des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger, gewechselt war. Bucchi wird am Mittwoch als neuer Sassuolo-Coach offiziell vorgestellt.