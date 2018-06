Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 und der Herzogenauracher Ausrüster adidas beenden 2018 ihre jahrelange Zusammenarbeit. Das gaben die Königsblauen und das Unternehmen am Dienstag bekannt. "Im Zuge unserer neuen Strategie werden wir uns noch stärker auf Kooperationen mit jungen, aufstrebenden Spielern konzentrieren. Selbstverständlich werden wir unsere Partnerschaft auch in der kommenden Saison professionell leben", sagte adidas-Sprecher Oliver Brüggen dem SID.

Schalkes Marketing?Vorstand Alexander Jobst betonte auf der Homepage des Klubs: "In unserer Entscheidungsfindung der letzten Monate lag das Augenmerk auf drei wesentlichen strategischen Punkten: Wertschätzung, Wirtschaftlichkeit und Identität. Wir haben uns deshalb entschieden, das Angebot zur Verlängerung mit adidas nicht anzunehmen und bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für die jahrzehntelange Zusammenarbeit, die wir selbstverständlich im Sinne der Partnerschaft bis zum Ende der Vertragslaufzeit am 30. Juni 2018 erfolgreich weiterführen werden."

Auf der Mitgliederversammlung des Traditionsklubs am kommenden Sonntag will Jobst die Mitglieder näher informieren.