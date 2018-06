Spenge (SID) - Jubel beim Handball-Oberligisten TuS Spenge: Der Klub aus Nordrhein-Westfalen hat das große Los für die erste Runde des DHB-Pokals gezogen und tritt gegen Titelverteidiger und Rekordsieger THW Kiel an. Dies ergab die Auslosung am Dienstag. Spenge hatte im April vor dem Triumph des THW in Hamburg den DHB-Amateurpokal gewonnen.

Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen muss zunächst gegen Erstligaabsteiger HBW Balingen-Weilstetten ran, die SG Flensburg-Handewitt trifft im Schleswig-Holstein-Duell auf den Zweitligisten VfL Lübeck Schwartau.

Wie schon im Vorjahr finden die ersten beiden Pokalrunden (19./20. August) im Rahmen von 16 Turnieren mit jeweils vier Mannschaften statt. Nur die Sieger qualifizieren sich für das Achtelfinale. - Die Turniere im Überblick:

Gruppe Nord (Ausrichter stehen noch nicht fest)

Turnier 1, Halbfinale 1: Hamburg Mets ? Leichlinger TV, HF 2: TSV Hannover-Burgdorf ? TuS N-Lübbecke

Turnier 2, HF 1: HC Rhein Vikings ? SC Magdeburg, HF 2: OHV Aurich ? Wilhelmshavener HV

Turnier 3, HF 1: TBV Lemgo ? GSV Eintracht Baunatal, HF 2: Eintracht Hildesheim ? TUSEM Essen

Turnier 4, HF 1: TSV Altenholz ? TSV Bayer Dormagen, HF 2: VfL Lübeck-Schwartau ? SG Flensburg-Handewitt

Turnier 5, HF 1: Füchse Berlin ? HF Springe, HF 2: HC Empor Rostock ? HSG Nordhorn-Lingen

Turnier 6, HF 1: TuS Spenge ? THW Kiel, HF 2: Dessau-Rosslauer HV ? 1. VfL Potsdam

Turnier 7, HF 1: TuS Ferndorf ? GWD Minden, HF 2: Oranienburger HC ? TV Emsdetten

Turnier 8, HF 1: Handball Sport Verein Hamburg ? ASV Hamm-Westfalen, HF 2: SC DHfK Leipzig ? VfL Eintracht Hagen

Gruppe Süd (Ausrichter stehen noch nicht fest)

Turnier 1, HF 1: FRISCH AUF! Göppingen ? TSB Heilbronn-Horkheim, HF 2: DJK Rimpar Wölfe ? HSG Rodgau Nieder-Roden

Turnier 2, HF 1: SG Nußloch ? HC Erlangen, HF 2: SG BBM Bietigheim ? Longericher SC Köln

Turnier 3, HF 1: TV 05/07 Hüttenberg ? TGS Pforzheim, HF 2: SG Leutershausen ? Bergischer HC

Turnier 4, HF 1: VfL Gummersbach ? HSC 2000 Coburg, HF 2: TV Großwallstadt ? HG Saarlouis

Turnier 5, HF 1: ThSV Eisenach ? MSG Groß-Bieberau/Modau, HF 2: Rhein-Neckar Löwen ? HBW Balingen-Weilstetten

Turnier 6, HF 1: HSG Wetzlar ? HSG Konstanz, HF 2: SG Köndringen/Teningen ? HC Elbflorenz 2006 Dresden

Turnier 7, HF 1: MT Melsungen ? TV 1893 Neuhausen, HF 2: HG Oftersheim/Schwetzingen - TSG Lu-Friesenheim

Turnier 8, HF 1: TVB Stuttgart - HSV Bad Blankenburg, HF 2: TV Germania Großsachsen ? EHV Aue